В Турции опровергли информацию о новых ограничениях в торговле с Россией

2017-05-25 10:40 | www.trend.az | 3

Анкара следует соглашению с Москвой о снятии торговых ограничений, публикации СМИ о новых запретах неверны, говорится в письменном заявлении, распространенном Минэкономики Турции, передает РИА Новости.

Накануне газета "Ведомости" сообщила, что власти Турции ввели новые ограничения на импорт пшеницы из России — на нее должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт зерна в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз. Российская Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) подтвердила РИА Новости эту информацию.

Как рассказал агентству исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, введены новые ограничения и на поставки российского подсолнечного масла — заявки по лицензиям на импорт в режиме внутренней переработки удовлетворяются не в полном объеме, квота составляет 15-30%. Член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете заявил РИА Новости, что турецкие экспортеры приняли решение ограничить ввоз всех видов российской сельхозпродукции на уровне 20-25% от общего объема импорта и Минэкономики страны поддержало это решение. При этом само министерство на запросы РИА Новости в среду не отвечало.

"Несмотря на позитивную атмосферу и положительные шаги в политических и экономических отношениях между РФ и Турцией, некоторые СМИ публикуют новости об ограничении импорта из России сельхозпродукции, которые не соответствуют действительности. Турция продолжаются придерживаться достигнутых с РФ соглашений", — говорится в заявлении министерства.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли это тем, что Москва не сняла полностью запрет на ввоз продуктов из Турции, в частности помидоров.

В начале мая президент России Владимир Путин после переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле" и уточнил, что ограничения по томатам пока сохранятся. Он пояснил, что вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. После этого Турция отменила введенные в марте ограничения по пшенице и подсолнечному маслу.

Москва и Анкара подписали 22 мая в Стамбуле заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.