Завод Norm Sement провел мероприятия в рамках КСМ проекта Norm Ustalar Klubu (ФОТО)

2017-05-25 10:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта Norm Ustalar Klubu завод Norm Sement организовал в 6 районах ряд мероприятий с участием мастеров из различных регионов республики. Мероприятия состоялись, соответственно, в Губе, Габале, Гяндже, Мингячевире, Кюрдамире, Масаллы.

Со стороны профессионального персонала службы технической поддержки Norm Sement мастерам – членам Norm Ustalar Klubu принимавшим участие в мероприятиях просветительского характера, была предоставлена полезная информация об эффективном использовании цементной продукции, а также выборе оптимального соотношения состава цементных изделий. Персонал технической поддержки провел широкие обсуждения с мастерами об инновациях в сфере кладочных и штукатурных работ, современных стандартах и по другим важным вопросам. Также были перечислены необходимые условия для получения оптимальной бетонной смеси в строительной сфере. В заключение мероприятия внимание было уделено свободным обсуждениям, в частности были обсуждены проблемы, с которыми часто сталкиваются мастера при использовании цементной продукции и способы их решения.

Мероприятия стали прекрасным шансом для проведения обсуждений между мастерами, обмена мнениями об особенностях их профессии.

Norm Sement уделяет большое внимание мастерам, работающим в строительной сфере, и поддерживает постоянное совершенствование профессиональных знаний и навыков с целью обеспечения эффективного использования цементов Norm конечными потребителями.

http://www.norm.az/press/news/20170525104953407.html

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