Папа Римский поинтересовался, чем Меланья Трамп кормит мужа – ВИДЕО

2017-05-25 10:42 | www.oxu.az | 3

Папа Римский Франциск во время встречи с четой Трампов задал вопрос о меню президента США.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press.

«Чем вы его кормите? Потицей (словенский ореховый рулет – ред.)?», - спросил понтифик Меланью Трамп, указав на ее супруга.

Первая леди, по-видимому, не сразу поняла, что речь идет о традиционном блюде Словении, откуда она родом. Журналисты предположили, что ей могло послышаться слово «пицца».

«Потица? Ах, да», - улыбнулась Меланья Трамп.

Любимым блюдом Дональда Трампа, как писала New York Times, считаются хорошо прожаренные стейки. По сведениям Ассошиэйтед Пресс, президент США предпочитает есть их с кетчупом.

Н.О.