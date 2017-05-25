В Баку в автобусе избили карманника – ВИДЕО

2017-05-25 10:49 | www.oxu.az | 3

В Баку пассажир автобуса, которого попытались обокрасть, поймал вора на месте преступления.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на xezerxeber.az, инцидент произошел днем в пассажирском автобусе №107, направлявшемся от станции метро «Кероглу» в поселок Бузовны. Один из пассажиров – пожилой мужчина, ехавший стоя, почувствовал, что кто-то лезет к нему в карман. Он подал голос, и вор бросил украденные деньги на пол. После этого мужчина стал избивать вора.

Представляем вам это видео:

Дж.И.

