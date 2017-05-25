Азербайджанское посольство в Пакистане провело прием посвященный 25-летию дипотношений

2017-05-25 10:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посол Али Ализаде с супругой провели прием в столице Пакистана, чтобы отметить День Республики Азербайджан и 25-летие дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном, пишет издание Pakistan Observer.

На мероприятии присутствовало большое количество гостей, включая послов других стран, представителей высших военных чинов и руководителей органов гражданской власти, а также видных общественных деятелей. На приеме также присутствовал министр федеральной коммерции Пакистана Хуррам Дастгир-Хан.

Выступая на церемонии, посол Азербайджана Али Ализаде напомнил, что Пакистан является одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана и вскоре после установления дипломатических отношений приступил к сотрудничеству с Азербайджаном в ряде областей.

По словам дипломата, сегодня две страны сотрудничают друг с другом не только в экономической сфере, но и в стратегических областях, включая оборону. Пакистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана по вопросу Нагорного Карабаха, который оккупирован Арменией, сказал посол, добавив, что Армения продолжает пренебрегать резолюциями ООН по Карабаху. Азербайджан полностью поддерживает позицию Пакистана по Кашмиру, требующую выполнения резолюций ООН, которые предоставили народу Кашмира право на самоопределение, сказал Ализаде.

Посол также отметил перспективы более тесного сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном. Оба государства разделяют мнения по основным региональным и мировым вопросам, особенно по вопросам мира и безопасности, сказал посол.

Федеральный министр коммерции Хуррам Дастгир-Хан заявил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Пакистаном укрепляются в течение последних 25 лет.

(Автор: Эльмира Таривердиева)