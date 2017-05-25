Таджикистан – Азербайджан: веками скрепленная дружба

2017-05-25 11:05 | www.trend.az | 3

Статья посольства Таджикистана в Баку по случаю 25-летия установления дипломатических отношений с Азербайджаном

Не горюй, ибо друг есть, на помощь который приходит. К другу друг как поддержка в беде и опора приходит. Низами Гянджеви

25 лет назад, 29 мая 1992 года были установлены дипломатические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном.

Необходимо отметить, что Таджикистан и Азербайджан имели и до этого периода крепкие экономические, культурно-исторические связи, находясь в составе единого государства. Этот тенденция сохранилась и приумножилась и после приобретения независимости двух республик, свидетельствующей о вековых братских отношениях наших стран. Неслучайно Азербайджан был в числе первых стран, которые признали государственную независимость Таджикистана и установили дипломатические отношения.

После установление дипломатических отношений между нашими странами прошло четверть века, что по историческим меркам является небольшим сроком. Однако за этот период появилось новое поколение людей, и для молодых таджиков и азербайджанцев очень важно сохранить и приумножить преемственность дружественных отношений между нашими народами.

Новейшая история таджикско-азербайджанских отношений еще раз доказала верность избранного нашими странами курса на долгосрочное и эффективное взаимодействие, основанное на принципах доброжелательности, признания суверенного равенства и территориальной целостности, а также взаимовыгодного партнерства.

В настоящее время сотрудничество между двумя государствами находится на высоком уровне развития и имеет тенденцию к расширению, основываясь на принципах, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Важным этапом в истории развития отношений между двумя странами является открытие дипломатических представительств Азербайджана в Душанбе (22 сентября 2007 года) и Таджикистана в Баку (23 марта 2008 года).

Сегодня отношения между нашими странами характеризуются позитивной динамикой политического сотрудничества, создана необходимая договорно-правовая база, насчитывающая более 40 соглашений и договоров, и обеспечивающая дальнейшее развитие взаимовыгодных связей в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.

Развивается межпарламентское сотрудничество двух стран - созданы межпарламентские группы дружб, состоялся ряд рабочих контактов между нашими парламентариями.

Таджикистан и Азербайджан успешно сотрудничают в рамках международных организаций. Совпадающие позиции наших стран по многим вопросам международного и регионального характера, концептуальные подходы обеих стран по Повестке дня международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОИС и ЭКО еще больше способствуют динамичному и последовательному развитию таджикско-азербайджанских отношений. У сторон складывается схожее мнение по региональным и международным вопросам, выражая твердую готовность к расширению взаимодействия, как в двустороннем, так и в многостороннем формате в сферах безопасности и противодействия терроризму, экстремизму и другим угрозам современного мира.

В торгово-экономическом плане между нашими странами активно функционирует Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая определяет конкретные задачи и направления наших торгово-экономических отношений и их перевода на практическую реализацию в сферах совпадающих интересов.

Основная часть объема товарооборота между Таджикистаном и Азербайджаном образуется за счет продукции таджикской алюминиевой компании ТАЛКО, которая транспортируется по азербайджанским морским и железнодорожным путям сообщения в направлении стран Европы.

Согласно статистическим сведениям за 2016 год, общий объем взаимного товарооборота между нашими странами составил более 13 миллионов долларов. К основным товарам, импортируемые из Азербайджана относятся продукции нефтехимической промышленности и продовольственные продукты. На внутреннем рынке Таджикистана широко распространена продукция холдинга «Азерсун».

Учитывая имеющийся экономический потенциал наших стран, можно отметит, что существуют огромные незадействованные резервы, и можно с уверенностью сказать, что торгово-экономические связи между соответствующими структурами Таджикистана и Азербайджана имеют все шансы на дальнейшее расширение и углубление, так как экономическая и законодательная база Таджикистана и Азербайджана предоставляют необходимую правовую платформу для их развития.

Здесь необходимо подчеркнуть важную роль Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой будет проходить в городе Баку. В ходе данного Заседания, стороны намерены определить конкретные задачи и пути развития торгово-экономических отношений двух стран.

Следует, отметить, что Таджикистан заинтересован в реабилитации коммуникационных коридоров, способствующих международной торговле. Транспортировка грузов транзитом через территорию Азербайджана считается одной из приоритетных направлений данного сотрудничества.

В этом смысле предпринимаемые усилия в рамках проекта ТРАСЕКА могут возродить Великий Шелковый путь в другом, современном качестве.

Как известно, попыткой активизации древнего торгового пути, соединяющего Восток и Запад, является программа международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия «ТРАСЕКА» членом которой Таджикистан стал в мае 1993 года, и сегодня, как и Азербайджан, является активным его участником.

В этой связи, эффективное использование потенциальных возможностей стран-участниц «ТРАСЕКА» сделает транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия более конкурентоспособным, выгодным и безопасным, и будет способствовать созданию многофункциональной транспортной системы и привлечению инвестиций в регион для создания современной логистики.

Хотелось бы отметить, что Таджикистан заинтересован в инвестициях Азербайджана и совместной реализации различных экономических проектов, особенно в гидроэнергетической области, в строительстве малых и больших гидроэлектростанций на взаимовыгодных условиях.

Мы, рассматриваем возможности участия азербайджанских компаний и финансовых учреждений в реализации совместных проектов в сфере торговли, строительства, транспорта и телекоммуникаций, аграрном секторе, как хорошую базу, способствующей расширению нашего сотрудничества в экономической сфере.

«Таджикистан и Азербайджан объединяют древняя история, культурные связи», - сказал Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Таджикистана, Его Превосходительство Эмомали Рахмона во время встречи с Его Превосходительством Ильхамом Алиевым в ходе его визита в Душанбе (16.10.2014).

Действительно, наши взаимоотношения основываются на прочном и незыблемом фундаменте искренних дружественных связей, которые заложили наши предки. На протяжении многих веков наши народы путем взаимного культурного обогащения создали воистину уникальное культурное наследие. О древней культуре друг друга наши народы знают не понаслышке.

Хотелось бы отметить, что культурно-гуманитарное связи наших народов еще более укрепились в этот период, и сотрудничество наших стран в этой области заслуживает отдельного внимания, так как всегда отличалось стабильным развитием и взаимным интересом.

Наши народы близки по культуре, традициям, образу жизни, и в этой связи обмен в культурном плане представляет особую важность. Сегодня, стали традиционными культурные обмены национальных мастеров классической музыки, симфонических оркестров двух стран. Творческие коллективы Таджикистана и Азербайджана участвуют в международных конкурсах, проводимых на территориях друг друга.

В 2007 году, в городах Баку и Гянджа успешно прошли - Дни культуры Таджикистана, а в 2008 в городе Душанбе Дни культуры Азербайджана, также проводились неделя таджикского кино в Азербайджане, совместная Международная конференция, посвященная 600-летнему юбилею великого таджикско-персидского поэта, ученного и мыслителя Мавлоно Абдуррахмона Джами, и неделя азербайджанского кино в Таджикистане. В настоящее время прорабатывается вопрос проведения в 2017-2018 годах Дней культуры Азербайджана в Таджикистане. Это, несомненно, будет способствовать дальнейшему укреплению взаимных культурных и творческих связей наших стран.

Сотрудничество в сфере образования между нашими странами заслуживает особого внимания. Несомненно, сфера образования является важной составляющей «гуманитарного» моста между молодежью обеих стран. Между Азербайджаном и Таджикистаном наработана необходимая договорно-правовая база в данной области, которая создаёт хорошую платформу для дальнейшего развития. В настоящее время в ведущих высших учебных заведениях Азербайджана обучается более 20 таджикских студентов.

В рамках Соглашения между министерствами обороны Таджикистана и Азербайджана, ежегодно, в высших учебных заведениях Министерства обороны Азербайджана проходят учебу слушатели из Таджикистана. Активно развиваются контакты между высшими учебными заведениями двух стран, основой которых служат соглашения о сотрудничестве между вузами.

Стоит отметит, что мы намерены увеличить количество студентов, расширить перечень специальностей, а также организовать обучение и обмен стажеров, молодых специалистов, повышение их квалификации.

В целом, подводя итоги можно констатировать, что за 25 летный период таджикско-азербайджанское сотрудничество поэтапно развивалось и продвигалось благодаря активной взаимной деятельности лидеров двух стран.

На сегодняшний день, таджикско-азербайджанские отношения имеют положительную динамику, как в сфере экономического сотрудничества, так и в политической и культурной сферах, и в дальнейшем, также будут развиваться и расширятся на благо наших народов и стран.

Как было отмечено в заявлении Президента Таджикистана Эмомали Рахмона для прессы по итогам встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: «Мы с оптимизмом смотрим в будущее отношений между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой и полны решимости сделать все для их дальнейшего расширения и углубления».