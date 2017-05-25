В Азербайджане начинается регистрация для получения льготного жилья

2017-05-25 11:06 | www.oxu.az | 3

Регистрация обращений граждан Азербайджана, обладающих правом на приобретение льготного жилья, находящегося в распоряжении Госагентства жилищного строительства, начнется с 30 мая.

Об этом Oxu.Az сообщили в агентстве.

С подробной инструкцией по использованию системы, а также категориями лиц, обладающих правом на получение льготного жилья и списком документов, которые необходимо предоставить по каждой категории, можно ознакомиться, пройдя по ссылке «Güzəştli Mənzil Sistemi» (Система льготного жилья) на главной странице сайтов www.mida.gov.az и www.mida.az.

У.А.

