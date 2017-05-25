Известный азербайджанский спортсмен умер в ресторане – ФОТО

2017-05-25 11:10 | www.oxu.az | 3

Вчера вечером Национальная федерация каратэ Азербайджана организовала банкет в честь каратистов, успешно выступивших на IV Исламских играх солидарности в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на yenicag.az, во время мероприятия, прошедшего в одном из столичных ресторанов, произошло печальное событие.

Приглашенный на банкет судья международной категории Юсиф Мамедов внезапно упал. Мужчине оказали первую, а затем и срочную медицинскую помощь, но спасти его жизнь не удалось.

Глава пресс-службы федерации Санан Магеррамов подтвердил данную информацию.

A.M.

