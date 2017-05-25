Шесть исторических фактов, о которых нам врут до сих пор – ФОТО

2017-05-25 11:15 | www.oxu.az | 3

Мы живем в информационном веке и часто приходится сталкиваться с чем-то, что стирает наши прежние представления о чем-либо. Будь то научное открытие, находка археологов или изобретение — все течет, все изменяется.

Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru собрал несколько исторических фактов, в которых все были убеждены со времен школы, но сегодня они уже недостоверны.

1. Наполеон и нос сфинкса



Большой сфинкс — древнейшая монументальная скульптура. Одна из отличительных примет — разрушенный нос. В самой распространенной легенде говорится, что эту деталь разбили ядрами пушек Наполеона во время битвы с турками у пирамид (1798). Однако рисунки датского путешественника Фредерика Нордена, видевшего скульптуру без носа в 1737 году, опровергают историю с вмешательством Наполеона.

2. Ван Гог и отрезанное ухо



Вряд ли найдется человек, который не знает имя этого художника. В частности, из-за историй об отрезанном ухе, которое он якобы отправил своей возлюбленной. Все случилось после встречи с Гогеном. Тогда произошел конфликт, в ходе которого Ван Гог набросился на друга с бритвой, но тому удалось остановить Винсента. В порыве раскаяния в ту же ночь художник отрезал себе мочку уха. Некоторые исследователи считают, что это было проявлением безумия, а не раскаяния, из-за чрезмерного употребления абсента.

3. Рогатый шлем викингов



В книгах, на картинах и в кино мы привыкли видеть викингов в шлемах с рогами, но археологи до сих пор не могут точно сказать, какой формы были их шлемы. То, как изображают викингов в массовой культуре, связано с рисунками, найденными в захоронениях. Сейчас ученые предполагают, что если такие шлемы и использовались, то лишь в ритуальных обрядах, но не в бою. К тому же этот головной убор был изобретен еще в бронзовом веке, задолго до викингов.

4. Стоунхендж



Для ученых Стоунхендж — один из самых загадочных памятников планеты. Регулярно появляются новые гипотезы о том, почему гигантские камни выстроены по кругу. На самом деле, изначально Стоунхендж представлял собой куски камней, разбросанные в хаотичном порядке. В 1901 под руководством Вильяма Гоуланда началась первая крупная реставрация памятника. Недавно появившиеся фото в сети доказывают, что Стоунхендж совсем не такой, каким был в древности.

5. Открытие Америки



На уроках истории нам рассказывали о том, как в 1492 году Христофор Колумб открыл для европейцев Америку. Однако, по обновленным данным, в конце X века викинги, совершая частые плавания на запад, стали первыми европейцами, посетившими Америку. Тогда произошел первый генетический контакт между жителями Северной Америки и жителями Европы.

6. Поэмы Оссиана



Шотландский поэт Джеймс Макферсон прославился переводом поэм Оссиана, кельтского барда III века, с гэльского языка. После одной из последних публикаций писателя просили, а позже требовали показать подлинные рукописи. Макферсон всячески уходил от ответа, так и не представив никаких доказательств. До сих пор не найдены рукописи, подтверждающие подлинность поэм Оссиана, и сами поэмы теперь считаются мистификацией.

A.C.

