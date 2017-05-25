Авария перед зданием МВД: Есть жертва

2017-05-25 11:22 | www.oxu.az | 3

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, на проспекте Азербайджана, перед зданием министерства внутренних дел автомобиль Honda CRV, управляемый Сеидагой Сулеймановым, сбил переходившего дорогу Гасана Велиева, 1965 года рождения. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Сообщается, что в этом месте имеется подземный переход.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

A.M.

