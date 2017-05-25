В ближайшее время в Азербайджане ожидаются позитивные изменения темпов роста экономики - минфин

2017-05-25 11:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана в ближайшее время ожидает позитивных изменений по темпу роста экономики страны, сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов в ходе обсуждения исполнения государственного бюджета 2016 года на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, изменения прогнозируются на фоне результатов проводимых в стране реформ, а также улучшения ситуации у соседей Азербайджана.

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