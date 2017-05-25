Глава МИД Азербайджана: «Базовыми документами для решения нагорно-карабахского конфликта являются резолюции ООН»

2017-05-25 11:59 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом в ходе встречи с генсеком ООН Антонио Гутьерресом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он добавил, что игнорирование требований этих резолюций вызывает сожаление.

Подчеркнув, что для урегулирования конфликта необходимо продолжать субстантивные переговоры, министр рассказал о роли ООН в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, который представляет основную угрозу миру и безопасности в регионе Южного Кавказа.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.