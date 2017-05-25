Роналду грозит тюремный срок

2017-05-25 11:29 | www.oxu.az | 5

Португальский футболист испанского «Реала» Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро и получить четырехмесячный тюремный срок за неуплату налогов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER.

Налоговое ведомство считает, что существуют доказательства, что футболист не заплатил около 8 млн евро налога в период с 2011 по 2014 год. Тем не менее, среди налоговых инспекторов нет единого мнения по этому делу. Некоторые из них не согласны с тем, что против Роналду следует возбуждать уголовное дело, расценивая действия португальца, как административное нарушение.

Сообщается, что Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах. В 2014 году, до начала любых расследований, футболист полностью урегулировал ситуацию с налогами. Он выплатил 6 млн евро, внеся их в налоговую декларацию за 2014 год. Некоторые инспекторы считают, что португалец должен был подать дополнительную налоговую декларацию за все года, а не комбинировать все налоги в один год.

В случае, если Роналду будет привлечен к уголовной ответственности, ему грозит штраф в 8 млн евро и тюремное заключение сроком до четырех месяцев. Если его действия будут расценены, как административное правонарушение, то португалец должен будет выплатить только штраф.

Н.О.