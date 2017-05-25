Житель Сумгайыта ранил ножом двух человек, избивших его родственника – ВИДЕО

2017-05-25 11:34 | www.oxu.az | 3

В Сумгайыте произошла поножовщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АРА TV, в результате два человека были ранены.

Инцидент произошел около половины первого ночи в месте, известном как «Бетонный завод».

Пришедший в гости к двоюродному брату Нураддину Алиеву Кенан Адыев поспорил с живущим по соседству Гурбаном Зульфугаровым. Нураддин Алиев попытался их успокоить. Г.Зульфугаров ушел, но через некоторое время, собрав друзей, вернулся.

Задержанный Нураддин Алиев признался в том, что нанес ножевые ранения двум людям:

«Их было 5-6 человек. Они постучали в дверь. Мой отец, двоюродный брат и я вышли наружу. Моего двоюродного брата избили. Я взялся за нож, ударил одного из них в бок, а другого в ягодицу. Нас было мало, и физически они превосходили нас».

Сообщается, что ножевые ранения пострадавших были не очень глубокими. По факту ведется расследование.

З.Г.

