Эльмар Мамедъяров встретился с генсеком ООН

2017-05-25 12:02 | www.apa.az | 4

Находящийся с визитом в Нью-Йорке с целью участия в мероприятиях, посвященных 25-летию членства Азербайджанской Республики в ООН, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутьерресом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и ООН.

Э.Мамедъяров сказал, что Азербайджан всегда уделял особое внимание удовлетворению потребностей развивающихся, менее развитых и сталкивающихся со стихийными бедствиями стран. Министр подчеркнул, что за эти годы ряду стран разных регионов посредством Фонда Гейдара Алиева и Агентства международного развития при Министерстве иностранных дел была оказана гуманитарная и другая помощь.

В свою очередь, Антонио Гутьеррес высоко оценил усилия Азербайджана, направленные на тесное сотрудничество в инициативах и программах ООН и углубление отношений. Генеральный секретарь ООН подчеркнул важность подобных встреч для определения перспективных сфер сотрудничества.