Moody’s назвало условия восстановления экономики Азербайджана

2017-05-25 12:06 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал младший вице-президент рейтингового агентства Moody`s Петр Паклин на Ежегодном саммите Moody`s Annual Azerbaijan Summit в Баку.

«По нашим оценкам, в 2017 году спад ВВП Азербайджана составит 1%, в 2018 году будет наблюдаться рост на 1,8%. Если цена на нефть превысит 50 долларов за баррель, то в таком случае государство может отказаться от режима строгой экономии и увеличить объем государственных инвестиций, что ускорит восстановление роста экономики», - сказал П.Паклин.

По его словам, реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана может замедлить восстановление экономики. «На банковском рынке есть нехватка манатной ликвидности. Это ограничивает кредитование, так как интерес к долларовым кредитам очень низкий».

Аналитик Moody`s отметил, что Азербайджан несколько запоздал с девальвацией маната и прибегнул к ней позже своих соседей. «Азербайджан ужесточил монетарную политику осенью 2016 года, то есть почти спустя год после девальвации, что тоже поздно», - сказал П.Паклин.