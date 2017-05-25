В Ирландии открыли вакансию мечты: «Обнимальщик котиков» – ФОТО

2017-05-25 11:40 | www.oxu.az | 3

В Дублине открылась вакансия мечты — ветеринарная клиника Just Cats ищет человека, который будет целый день обнимать кошек, передает Oxu.Az со ссылкой на Meduza.

Кандидат должен любить кошек, иметь нежные руки и мягкий тихий голос, уметь долго гладить животных, а также понимать мурлыкание и различать его виды.

Но самое главное условие — иметь квалификацию в ветеринарной сфере. «Обнимальщик кошек» будет успокаивать самых встревоженных и нервных пациентов клиники.

Информации о размере зарплаты и длительности рабочего дня в объявлении нет.

Н.О.