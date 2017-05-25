Закрылся один из филиалов Bazarstore

2017-05-25 11:46 | www.oxu.az | 3

Филиал сети Bazarstore в Мингячевире прекратил свою деятельность.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, филиал был закрыт 15 мая.

Сообщается, что причиной закрытия супермаркета стало его расположение в неудачном месте. После выбора лучшего места деятельность сети в городе может быть восстановлена.

Отметим, что ранее также был закрыт филиал Bazarstore в Хачмазе.

После закрытия филиала в Мингячевире число супермаркетов сети достигло 23.

У.А.

