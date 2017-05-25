Закрылся один из филиалов Bazarstore
2017-05-25 11:46 | www.oxu.az | 3
Филиал сети Bazarstore в Мингячевире прекратил свою деятельность.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, филиал был закрыт 15 мая.
Сообщается, что причиной закрытия супермаркета стало его расположение в неудачном месте. После выбора лучшего места деятельность сети в городе может быть восстановлена.
Отметим, что ранее также был закрыт филиал Bazarstore в Хачмазе.
После закрытия филиала в Мингячевире число супермаркетов сети достигло 23.