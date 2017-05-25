В июне в Азербайджане три дня будут нерабочими

2017-05-25 11:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В июне в Азербайджане три дня будут нерабочими.

В Азербайджане 26 и 27 июня будет отмечаться праздник Рамазан, в связи, с чем эти дни будут считаться нерабочими, сообщили Trend в четверг в Кабинете Министров.

В связи с тем, что 26 июня приходится на день Вооруженных Сил Азербайджана, то этот день будет считаться нерабочим. Поэтому в календарь внесены изменения и число нерабочих дней увеличено.

В связи с тем, что один из дней праздника Рамазан совпадает с Днем ВС Азербайджана, 28 июня также объявлен нерабочим днем, отметили в Кабмине.

Таким образом, 26, 27 и 28 июня будут нерабочими днями.

(Автор: Ильхама Исбалаева)