Уточнены сроки проведения и программа II Европейских игр

2017-05-25 12:14 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, в эти вопросы была внесена ясность на семинаре Европейского олимпийского комитета, состоявшемся в Скопье (Македония).

Соревнования пройдут 21-30-го июня 2019-го года. Церемонии открытия и закрытия II Европейских игр пройдут на стадионе «Динамо» в Минске, а некоторые соревнования могут начаться 20 июня – за день до официального старта состязаний.

В программу II Европейских игр включены 16 видов спорта, 11 из которых будут важны с точки зрения получения лицензии или лицензионных очков на Токийскую летнюю олимпиаду. Это не коснётся только 5 видов спорта – гимнастики, борьбы, самбо, баскетбола 3X3 и пляжного футбола. Последние 3 вида спорта не входят в олимпийскую программу.

Уточнено и место проведения соревнований. На стадионе «Динамо» будут проведены соревнования по атлетике, на «Минск-Арене» пройдут турниры по спортивной и художественной гимнастике, акробатике, прыжкам на батуте. Велосипедисты, выступающие на шоссе, определят сильнейших на улицах Минска, а участники соревнований по треку на «Минск-Арене». В этом спортивном сооружении выступят и бадминтонисты. На «Palova-Арене» будут организованы соревнования по баскетболу 3×3. Бокс пройдёт во Дворце спорта «Уручье», а соревнования по борьбе вольной, греко-римской, женской борьбе и самбо на «Чижовка-Арене», состязания по гребле на каноэ на гребном канале в Заславле, каратэ и дзюдо во Дворце спорта, пляжный футбол и пляжный волейбол на базе СОК «Олимпийский», стрельба в «Sporting Club», настольный теннис в «Falcon Club», стрельба из лука на площадках футбольного клуба «Минск».

В отличие от Баку-2015 на II Европейских играх не будет соревнований по аэробике, волейболу, водным видам спорта (водному поло, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду), триатлону, фехтованию, таэквондо и горному велосипеду.

Спортсмены разместятся в Студенческой деревне. Ожидается, что во вторых Играх примут участие около 4000 спортсменов и около 2000 официальных лиц. Девизом Евроигр будет лозунг «Bright You» («Яркий ты»).