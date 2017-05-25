Проект «Manpası» возвращается в радиоэфир

2017-05-25 11:50 | www.oxu.az | 3

После небольшого перерыва в эфире Media FM вновь стартует утреннее шоу, ведущими которого станут DJ Fateh и Раван Багиров.

DJ Fateh и Раван Багиров, которых радиослушатели называют не иначе как «главный источник утреннего позитива», летом возвращаются в радиоэфир.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, премьера обновленного «Manpası» состоится в первый летний день - 1 июня в 08:00.

«Manpası» будет ежедневной утренней программой, выходящей в будние дни и длящейся 2 часа – с 08:00 до 10:00.

С.С.

