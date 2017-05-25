НАНА и МЧС провели совместное совещание

2017-05-25 12:15 | www.apa.az | 3

В Президиуме Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) было проведено рабочее совещание с участием руководства НАНА и МЧС.



Как сообщает АПА, на совещании были обсуждены вопросы сотрудничества между НАНА и МЧС.



Президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что давно ждал этой встречи. Академик сказал, что МЧС проявляет исключительное трудолюбие: «Мы стараемся провести некоторые реформы в Академии. Было принято решение об оказании НАНА помощи инновационному производству. Сегодня, если не ошибаюсь, в Баку имеется 2-3 технопарка. То, что Академия имеет свой технопарк, исключительное событие».



А.Ализаде отметил, что сегодня сотрудники Академии выступят с рядом презентаций.

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров поблагодарил руководство НАНА за организацию встречи. Министр отметил, что одной из составных частей политики президента Ильхама Алиева является развитие науки: «После того, как Акиф Ализаде был избран президентом НАНА, произошли значительные изменения и это радует всех производителей, руководителей структур. История науки Азербайджана насчитывает много лет. Благодаря изобретениям наших ученых во времена Советского Союза были достигнуты значительные успехи. Можно отметить изобретение академиком Юсифом Мамедалиевым высокооктанного бензина во время Второй мировой войны и другие открытия. Изобретения наших ученых в нефтехимической, сельскохозяйственной и других важных сферах, а также их применение в производстве принесли большую пользу нашей экономике. По поручению уважаемого президента Ильхама Алиева мы все, в том числе Министерство по чрезвычайным ситуациям, намерены максимально пользоваться потенциалом НАНА. Кроме того, мы рассматриваем применение всего этого в производстве, своей работе, сфере услуг с точки зрения научного подхода и увеличения эффективности. Сегодня в экономике, промышленности, развитии страны во многих сферах большую роль сыграла наука Азербайджана.

Когда мы что-либо делаем, то приглашаем ученых, специалистов из-за рубежа. Честно говоря, это не выгодно с экономической точки зрения. В Азербайджане есть прекрасные ученые в различных областях. Если результаты проводимых совместно с НАНА научных исследований будут применяться в нашем собственном производстве, то это будет выгодно для усовершенствования экономической, оборонной, сельскохозяйственной сфер, а также гражданской обороны, противопожарного контроля, смены растительного покрова, анализа почвы».



Затем на тему «Применение современных технологий в инновационных исследованиях и их перспективы в Азербайджане» выступил директор Института генетических ресурсов НАНА Зейнал Акберов.





Также на мероприятии выступили академик Вагиф Аббасов и доктор философии по технике Алибала Ализаде.



Совещание продолжилось без участия прессы.