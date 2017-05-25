Пройдут пробные экзамены для I-IV групп специальностей

2017-05-25 12:00 | www.oxu.az | 3

Государственный экзаменационный центр 27 мая в 29 городах и районах Азербайджана проведет пробный экзамен для поступления в высшие учебные заведения по I-IV группе специальностей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, экзамены будут организованы в городах и районах Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Мингячевире, Геранбое, Евлахе, Шеки, Загаталы, Габале, Барде, Агджебеди, Гёйчае, Исмаиллы, Имишли, Физули, Ширване, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Хачмазе, Бабеке, Джульфе, Шаруре, в целом в 59 зданиях.

Запись для участия в экзамене проводилась через интернет, зарегистрировано 24 584 абитуриента.

Для контроля над экзаменационным процессом выделено 154 экзаменационных руководителя и 1498 учителей-контролеров.

ГЭЦ доводит до сведения абитуриентов, что допуск в здания, где будут проводиться экзамены, осуществляется только на основе оригинала удостоверения личности абитуриента и «Пропускного листа на экзамен». Абитуриенты, не принесшие один из этих документов, предъявившие копию удостоверения личности, зарегистрировавшиеся под чужим удостоверением личности, на экзамен допущены не будут.

З.Г.

