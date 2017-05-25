Zırhlı araç devrildi: 3 polis yaralı

2017-05-25 12:40 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Mardin’in Nusaybin ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 polis yaralardı.

Kaza, Nusaybin merkez Girmeli Mahallesi uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yürüten zırhlı araç, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. Ambulanslarla götürüldükleri Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.