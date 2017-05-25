Moody's дал положительный прогноз по экономике Азербайджана

2017-05-25 12:11 | www.oxu.az | 2

Темпы экономического развития Азербайджана ожидаются на уровне минус 1% в этом году и 1,8% в следующем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил банковский аналитик по странам СНГ рейтингового агентства Moody's Петр Паклин.

По его словам, правительство Азербайджана может смягчить жесткую фискальную политику:

«Если нефть будет продаваться дороже 50 долларов, власти могут смягчить фискальную политику. Это будет способствовать приросту ВВП».

Аналитик Moody's также подчеркнул серьезную поддержку властями банковского сектора:

«В 2015-2016 гг. власти поддержали банковский сектор в объеме 18% ВВП. Основная помощь оказана Международному банку Азербайджана».

У.А.

