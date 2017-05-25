В Azeri Express стартует новая летняя кампания

2017-05-25 12:17 | www.oxu.az | 2

ООО Azeri Express является одним из лидеров страны по оказанию курьерских услуг в сегменте экспресс-доставки.

Azeri Express обеспечивает доставку документов, дипломатических посылок и грузов от двери до двери тысячам клиентов по всему миру.

На данный момент Azeri Express осуществляет экспресс-доставку в более чем в 200 стран и в регионы республики.

На днях в компании Azeri Express стартовала кампания под названием «Yay Məktubu». Согласно условиям кампании, в период с 1 июня по 1 сентября каждый новый клиент, заключивший договор с компанией, получит 50% скидку на тарифы по доставке почты внутри страны.

ООО Azeri Express с 1997 года является представителем глобальной Международной службы экспресс-доставки TNT и обладает 20-летним опытом.

Azeri Express - единственная компания, обладающая эксклюзивным правом на применение услуг TNT в Азербайджане.

Отметим, что компания TNT была основана в 1946 году в Австралии и затем продолжила свою деятельность в Голландии.

У.А.

