В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы, туман

2017-05-25 12:50 | www.apa.az | 2

26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 14-16°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако днем в некоторых северных и западных районах будут грозы и дожди. Утром будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла.