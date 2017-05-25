У жителя Джалилабада изъяли 24 тысячи фальшивых манатов

2017-05-25 12:50 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, в одном из магазинов в селе Гариблер Масаллинского района неизвестный при покупке продовольственных товаров произвел оплату поддельной купюрой. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий были задержаны жители Джалилабадского района Рамал Абдулгасанов и Шахаддин Мусаев.

Во время обыска в автомобиле Р.Абдулгасанова было обнаружено и изъято 5 фальшивых банкнот номиналом 100 манатов.

В результате проведенных сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района оперативных мероприятий у жителя села Шихлар были изъяты 240 фальшивых банкнот номиналом 100 манатов.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело по статье 204 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК АР, ведется расследование.