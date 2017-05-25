Представители Azer Turk Bank провели тренинг для студентов и выпускников в Гяндже

2017-05-25 12:25 | www.oxu.az | 2

Azer Turk Bank 24 мая в Гяндже провел тренинг для студентов и выпускников факультетов финансов и других экономических направленностей в Гянджинском Государственном Аграрном Университете.

Мероприятие открыл ректор Гянджинского Государственного Аграрного Университета, член-корреспондент НАНА, Ибрагим Джафаров, поприветствовав аудиторию и поощрив подобную инициативу со стороны Azer Turk Bank.

Сотрудники Банка, занимающие руководящие посты, в своих выступлениях охватили такие темы, как «Эффективное управление временем» и «Роль маркетинга и PR в банковском секторе в современную эпоху». Основная цель тренинга просвещение молодежи в регионах страны, а также оказание поддержки в сфере подготовки молодых кадров к работе в банковской сфере в будущем.

По завершению тренинга участникам были предоставлены сертификаты, десяти самым активным участникам были представлены корпоративные подарки от Azer Turk Bank, а двое студентов получили возможность пройти месячную стажировку в филиале банка в городе Гянджа.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит Азербайджанскому государству.