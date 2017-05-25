Замминистра: «У населения нет оснований для изъятия вкладов из Международного банка»

2017-05-25 12:56 | www.apa.az | 2

«У населения нет оснований для изъятия вкладов из Международного банка Азербайджана».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил замминистра финансов Азер Байрамов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта об исполнении госбюджета на 2016 год.

«Никаких проблем с вкладами населения нет. Все вклады независимо от объема защищены государством. Сейчас идут обсуждения с иностранными инвесторами по реструктуризации привлеченных из-за рубежа кредитов. Процессы по долгам внутри страны, в том числе по вкладам населения идут по правилам, и никаких проблем в этом направлении нет».