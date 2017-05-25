Мамедъяров обсудил с генсеком ООН карабахский конфликт

2017-05-25 12:32 | www.oxu.az | 2

«Базовыми документами для решения нагорно-карабахского конфликта являются именно принятые СБ ООН резолюции».

Как передает Oxu.Az, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на встрече с генсеком ООН Антонио Гутьерресом.

Он добавил, что игнорирование требований этих резолюций вызывает сожаление.

Подчеркнув, что для урегулирования конфликта необходимо продолжать субстантивные переговоры, министр рассказал о роли ООН в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, который представляет основную угрозу миру и безопасности в регионе Южного Кавказа.

Н.О.

