Мамедъяров обсудил с генсеком ООН карабахский конфликт
2017-05-25 12:32 | www.oxu.az | 2
«Базовыми документами для решения нагорно-карабахского конфликта являются именно принятые СБ ООН резолюции».
Как передает Oxu.Az, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на встрече с генсеком ООН Антонио Гутьерресом.
Он добавил, что игнорирование требований этих резолюций вызывает сожаление.
Подчеркнув, что для урегулирования конфликта необходимо продолжать субстантивные переговоры, министр рассказал о роли ООН в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, который представляет основную угрозу миру и безопасности в регионе Южного Кавказа.