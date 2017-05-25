Опоздавшие на рейс депутаты заставили самолёт вернуться за ними в Кабул
2017-05-25 12:42 | www.oxu.az | 3
Афганское управление авиацией подало иск на двух депутатов — Гулама Хуссейна Насери и Абдула Рахмана Шахидани, из-за которых вылетевший из Кабула самолёт вынужден был прервать посадку в Бамиане.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщает «Аль-Джазира».
Сын Шахидани, работающий офицером полиции в Бамиане, постарался сделать так, чтобы самолёт развернулся обратно в Кабул и взял на борт его отца и второго депутата.
Парламентарии сели в вернувшийся за ними авиалайнер, а перед взлётом Шахедани заявил: «Все будут теперь знать, кто я и какова моя сила».
Н.О.