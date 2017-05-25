Владимир Аристархов: Древнее культурное наследие Азербайджана поражает

2017-05-25 12:46 | www.oxu.az | 3

В четверг, 25 мая, в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» стартует XIX Международный фестиваль музеев «Интермузей - 2017», в котором Азербайджан примет участие во второй раз.

Как передает Oxu.Az, председатель оргкомитета фестиваля, заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов рассказал порталу Москва-Баку об участии Азербайджана в фестивале и о сегодняшнем сотрудничестве России и Азербайджана в сфере культуры.

«Азербайджан в этом году на XIX Международном фестивале музеев «Интермузей-2017», который пройдет в Москве с 25 по 29 мая, представит Дом-музей азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде. Азербайджан принимает участие в фестивале уже второй год подряд. В прошлом году в фестивале участвовал Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры. Я очень рад, что на «Интермузее-2017» с Азербайджаном, как и на многих других мероприятиях в сфере культуры, мы вместе.

Я как председатель оргкомитета фестиваля и заместитель министра культуры РФ отмечу, что мы в России знаем и очень ценим древнюю культуру Азербайджана.

Россию и Азербайджан связывает общая история. В советское время наши народы вместе строили свое настоящее и будущее. И наше взаимодействие, культурный обмен продолжается и сейчас.

Я был в Азербайджане – и в Баку, и в районах, посещал совершенно замечательные горные села, в которых сохранился с этнографической точки зрения уникальный быт, уникальный образ культуры. В Гобустане мне посчастливилось видеть наскальные петроглифы. Конечно, поражает то древнее наследие, которое есть у Азербайджана.

Азербайджан славится и своим мультикультурализмом. Это тоже очень ценно, и это то, что сегодня позволяет нашим странам иметь общие скрепы, иметь дружеские добрососедские отношения.

Министерство культуры РФ взаимодействует со своими азербайджанскими коллегами на уровне министров – Владимира Мединского и Абульфаса Гараева - в музейной сфере, что можно увидеть благодаря нынешнему участию Азербайджана в «Интермузее», а также азербайджанским выставкам «Созвездие Абшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов», которая прошла минувшей зимой в Третьяковской галерее, Live Life Лейлы Алиевой, представленной в Галерее Зураба Церетели.

На днях в Санкт-Петербурге откроется продолжение зимней московской выставки, посвященной азербайджанским художникам 20 века, – это выставка «Рожденные ветром Абшерона». Также взаимодействие идет в театрально-гастрольной сфере. И это очень ценно для нас. Я уверен, что эта работа будет углублена и продолжена. Мы всегда открыты к новым предложениям и сотрудничеству», отметил Аристархов.

A.C.

