Госкомиссия обратилась к населению в связи с захоронением неопознанных лиц

2017-05-25 13:28 | www.apa.az | 3

В последние дни в СМИ появились фотоснимки с места захоронения лиц, которые предположительно погибли в ходе интенсивных боевых операций во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Они были преданы земле как неопознанные лица, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые граждане попытались предпринять незаконные действия и вскрыть могилы.

Об этом АПА сообщили в Государственной Комиссии Азербайджанской Республики по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В информации отмечается, что для проведения эксгумации тел, предположительно принадлежащих пропавшим в результате вооруженных столкновений лицам, в первую очередь должна быть собрана полная и подробная информация о них. У близких родственников должны быть взяты образцы ДНК. После завершения этого процесса на основании соответствующего решения компетентных государственных органов должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза, определен состав других специалистов и проведены раскопки.

После проведенной в лаборатории экспертизы в настоящее время проводится сравнительный анализ материалов погибших и их близких. В случае положительного результата останки погибших будут переданы их семьям.

В настоящий момент Госкомиссия и МККК продолжают соответствующие мероприятия. После завершения необходимых процедур будет проведена эксгумация в соответствии с международными стандартами: «Согласно законодательству Азербайджана, учитывая, что без соответствующего решения правоохранительных и судебных органов эксгумация тел неизвестных лиц и перемещение их останков уголовно наказуемо, призываем местные административные органы и граждан избегать такого рода действий».