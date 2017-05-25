Стал известен список участников «Maşın-şou»

2017-05-25 12:54 | www.oxu.az | 3

Через 3 дня (28 Мая) на телеканале ATV стартует очередной сезон передачи «Maşın-şou».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, участниками шоу станут 18 человек.

Пока что известны имена 12 из них. Это певцы Надир Гафарзаде, Саида Султан, Нигяр Джамал, Эльтон Гусейналиев, Нура Сури, Джавад Раджабов, продюсер Толик (Тарих Алиев), актриса Пярвин Абыева, актер Фарда Худавердиев, ведущий Азер Исмайлов и журналист Вугар Вугарлы.

А.С.

