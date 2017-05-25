В Международном банке Азербайджана нет никаких ограничений на снятие вкладов - замминистра

2017-05-25 12:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Международном банке Азербайджана нет никаких ограничений или проблем со снятием вкладов, сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения исполнения госбюджета 2016 года.

"Считаю, что руководство банка дало достаточно разъяснений в связи с этим. Сейчас любой желающий может забрать свой вклад из банка, однако считаю, что для этого нет никаких причин и необходимости, потому что реструктуризация долга связана только с зарубежными кредиторами", - сказал Байрамов.

Замминистра напомнил, что сегодня руководство Международного банка Азербайджана и министерства финансов (главный акционер банка) ведут переговоры с этими кредиторами для реструктуризации долга.

Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации. В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана - американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG. Общий долг перед зарубежными кредиторами банка составляет 3,3 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli