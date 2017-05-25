Правительство Азербайджана продолжит поддержку банковского сектора

2017-05-25 12:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Уровень государственной поддержки банковского сектора Азербайджана находится на достаточно высоком уровне, сказала в четверг аналитик международного рейтингового агентства Moody's Мария Малюкова на годовой конференции по Азербайджану.

По ее словам, последние решения регулятора показывают, что поддержка может стать более селективной и будет направлена на сохранение в системе крупных системообразующих банков.

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