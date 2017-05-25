ОБСЕ провел мониторинг на линии фронта

2017-05-25 13:10 | www.oxu.az | 3

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 мая 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

A.M.

