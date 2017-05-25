Синоптики обещают плохую погоду

2017-05-25 13:20 | www.oxu.az | 2

26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 14-16°, днем - 20-25° тепла, в Баку ночью 14-16° тепла, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

В большинстве районов Азербайджана в основном осадков не ожидается, но днем в некоторых северных и западных районах возможен гром, дожди. Утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16°, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 4-9°, днем - 12-17° градусов тепла.

З.Г.

