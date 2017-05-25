Посмотрите, как изменились супермодели 90-х – ФОТО

2017-05-25 13:50 | www.oxu.az | 3

В 1990-х они были королевами подиумов, беспрерывно блистали на обложках глянцевых изданий, заключали баснословные контракты, сводили с ума миллионы мужчин по всему миру. Kак изменились за эти годы модели, которые покорили мир моды конца ХХ века?

Oб этом передает Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru.

Наоми Кэмпбелл



Из года в год Наоми доказывает, что бывших супермоделей не бывает. Это, пожалуй, единственная героиня 90-х, кто не сбавляет с годами модельных оборотов. Как и 30 лет назад, она ведет активную светскую жизнь, снимается в откровенных фотосессиях и принимает участие в показах.

Кейт Мосс



Кейт Мосс — самая титулованная модель в мире. Все свои награды (например, «Признание поколения» по версии жюри British Fashion Awards) британка действительно заслужила: за 27 лет карьеры лицо Мосс побывало на тысячах глянцевых обложек, а ее ноги шагали по главным подиумам мира. Нет счета и бесчисленным фотосессиям в ее карьере.

Летиция Каста



С детства Летиция Каста мечтала жить в мире шоу-бизнеса. Уговорив отца отвезти ее на пробные съемки в Париж, Летиция вскоре приняла участие в съемке кампании джинсов Guess, а в 18 лет стала ведущей моделью Victoria’s Secret.

Сейчас Летиция — многодетная мама. В последние годы она активно снимается в кино, а также время от времени принимает участие в модных показах.

Тайра Бэнкс

Ветеран модельного бизнеса, а также актриса, певица, продюсер и телеведущая Тайра Бэнкс получила известность, сначала работая моделью, а потом сделала успешную карьеру на телевидении. Тайра стала первой чернокожей девушкой на обложке журнала GQ и первой афроамериканкой в каталоге Victoria’s Secret. Сейчас она сосредоточилась на своих телепроектах.

Линда Евангелиста

Именно Линде Евангелисте принадлежит реплика: «Я не встану с постели меньше чем за 10 тысяч долларов». Она участвовала в полусотне рекламных кампаний, снималась в клипах Джорджа Майкла и была первой моделью в истории, которой платили заоблачные гонорары за одно присутствие на светском мероприятии.

Эль Макферсон



За свою точеную фигуру 90-60-90 она получила емкое прозвище «Тело». В 49 лет Макферсон вышла замуж за миллиардера Джеффри Соффера, доказав, что даст 100 очков вперед любой 20-летней. Сегодня австралийка выпускает биодобавки, любит порыбачить и активно занимается спортом.

Кристи Тарлингтон



Эта уроженка Калифорнии стала самой знаменитой моделью в Америке, а затем и в Европе. На пике модельной карьеры она получила степень бакалавра в области искусств, а после написала бестселлер о йоге и выпустила несколько отличных коллекций спортивной одежды и линию косметики. В день 45-летия Кристи подписала новый контракт с косметической маркой и сказала, что это только начало нового этапа в ее карьере.

Хелена Кристенсен



Карьеру модели Кристенсен начала в 9 лет, в 17 стала королевой красоты родной Дании и всерьез претендовала на титул «мисс Вселенная». А сразу после конкурса Хелена заключила десяток модных контрактов. После долгой карьеры на подиуме fashion-индустрию Кристенсен не оставила, встав по другую сторону камеры в качестве фотографа.

Эмбер Валлетта



Уже в 15 лет красавица самостоятельно отправилась из Америки в Милан, где начала модельную карьеру, а в начале 2000-х Эмбер успешно дебютировала и в качестве актрисы.

Надя Ауэрманн



Платиновая блондинка с бесконечными ногами (к слову, эти знаменитые ноги даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые длинные в мире среди женщин-моделей) побывала на всех возможных обложках журналов и показах, заслужив звание современной Марлен Дитрих.

Ева Герцигова



В 2013 году 39-летняя чешская модель в положении снялась в рекламе обувной марки, а спустя 4 недели после рождения третьего ребенка появилась на пляже в откровенном бикини. И хоть под лупой рассматривайте — выглядела она прекрасно! «Я занимаюсь домом и обустройством семейного гнезда», — так комментирует Герцигова свою главную работу последних лет.

Синди Кроуфорд



Похоже, в роли жены и мамы Синди чувствует себя так же уверенно, как когда-то на шпильках на мировых подиумах. Впрочем, с миром моды Кроуфорд так и не порвала. Она приняла участие в создании косметической линии Meaningful Beauty и стала ее лицом, а в 48 лет полностью разделась для мужского глянца.

Клаудия Шиффер



Она стала несметно богатой, когда ей еще не было 30. В свои 46 лет эта суперблондинка по-прежнему сотрудничает с L`Oreal, Chanel и Dolce & Gabanna. В дополнение ко всему Шиффер выпустила собственную линию средств по уходу за волосами.

A.C.

