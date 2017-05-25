ОПЕК обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти

2017-05-25 13:29 | www.trend.az | 3

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти, сообщил журналистам министр Кувейта Исам аль-Марзук, передает РИА Новости.

"Мы дали мониторинговому комитету три месяца для наблюдения за рынком и вернемся к обсуждению на следующей встрече. Если будут условия для дальнейшего продления, вопрос будет поднят на министерской встрече", - пояснил он.