Simpla.az – удобный онлайн-шоппинг для всех, кто ценит свое время!

2017-05-25 14:00 | www.oxu.az | 3

Приготовить завтрак, собрать семью на работу и в сад, отвезти детей, успеть к началу рабочего дня, чтобы полностью погрузиться в работу, а потом опять по пробкам успеть забрать детей из сада, забежать в магазин, накрыть стол и завершить день прогулкой или семейным просмотром ТВ.

Список дел современных людей, особенно работающих всю неделю, очень широк. Каждая секунда времени становится на вес золота, и решения, позволяющие его сэкономить, сегодня особенно востребованы.

Новый онлайн-магазин Simpla.az позволит пользователям оптимизировать собственный временной ресурс и осуществлять покупки онлайн с доставкой на дом. Онлайн-магазин функционирует и принимает заказы 7 дней в неделю. Оформить заказ можно в любое время суток, тогда как доставка осуществляется в указанное клиентом время в промежутке с 08:00 до 20:00.

Ассортимент Simpla.az постоянно расширяется и на данный момент включает товары во всех ключевых категориях: от моющих средств и бытовой химии до продуктов питания и косметики. Вся продукция закупается у официальных дистрибьюторов, благодаря чему клиенты могут быть уверены в ее качестве и условиях хранения.

Выгодные предложения – отличительная особенность Simpla.az. Они появляются на сайте практически каждый день и позволяют покупателям не только совершать оптимальный выбор для семьи, но и экономить.

«Simpla.az – это удобный инструмент осуществления покупок онлайн с доставкой на дом, созданный исходя из потребностей занятых людей, в особенности, работающих мам и женщин, которые самостоятельно ведут дом и заняты на работе практически всю неделю. Для наших клиентов важны семейные ценности, они задумываются о качестве приобретаемой продукции и заботятся о здоровье всей семьи», - отмечает Лейла Сеидзаде, директор Simpla.az.

При этом, помимо удобного и выгодного шопинга, Simpla.az – это еще и ассистент в ведении хозяйства: на сайте есть блог с полезными статьями и рекомендациями для хозяек.

В случае возникновения вопросов, особенно при совершении покупки в первый раз, клиенты могут обратиться в call-центр Simpla.az, набрав на телефоне *2255.

Более подробная информация представлена здесь:

http://simpla.az/about-us.html

http://simpla.az/how-to-buy

http://simpla.az/faq