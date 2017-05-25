Целая улица в Великобритании стала гнездом для размножения гусениц – ФОТО

2017-05-25 14:10 | www.oxu.az | 3

Целая улица в Великобритании превратилась в декорации из фильма ужасов: автомобили и деревья покрыты паутиной, в которой извиваются тысячи гусениц. Местные жители в шоке от происходящего и даже пробовали самостоятельно избавиться от назойливых насекомых, но они всё равно возвращаются в Кардифф.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Metro.

«Моя машина была вся в белой паутине. Я испугалась и побежала обратно домой. На следующий день мы помыли авто, но они вернулись».

Впрочем, местный совет жилого района запретил уничтожение гусениц, поскольку это сезон появления горностаевой моли. По их словам, то, что увидели жители Кардиффа, это ещё мелочи. Насекомые могут покрывать паутиной целые деревья.

Н.О.