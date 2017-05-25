Глава Фонда господдержки развития СМИ прокомментировал вопрос выдачи квартир техработникам СМИ
2017-05-25 13:39 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Говоря о «технических работниках» в вопросе предоставления жилья журналистам, подразумеваются лица, не участвующие в творческом процессе, работающие в СМИ секретарши, делопроизводители, водители, уборщицы и др., сообщил в четверг Movqe.az исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли.
(Текст: Кямаля Сеидова)