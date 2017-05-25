Завтра в Баку сохранится ветреная погода

2017-05-25 13:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем - 20-25, в Баку ночью - 14-16, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 758 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем - 55-65 процентов.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди.

Утром местами будет туман, ветер восточный.

Ночью 11-16, днем 23-28, в горах ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)