В центре Баку резко подешевело жилье

2017-05-25 14:40 | www.oxu.az | 3

В центре Баку местами резко подешевело жилье. Речь идет о старых пятиэтажных зданиях в центре города.

Как передает Oxu.Az, об этом Fins.az заявил эксперт по недвижимости Вагиф Гусейнов.

По его словам, квартиры на улице 28 Мая, от улицы Рашида Бехбудова до турецкого посольства, на улице Хагани и других центральных территориях за последний месяц подешевели более чем на 30%.

Сообщается, что цены на 3-комнатные квартиры упали с 200 до 130 тыс. манатов.

У.А.

