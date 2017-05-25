ОПЕК продлила соглашение об ограничении нефтедобычи

2017-05-25 14:43 | www.oxu.az | 3

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 25 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на участника совещания.

Цель продления сделки — устойчивое восстановление нефтяных котировок.

Ранее 25 мая министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что оптимальным для картеля уровнем цен является 55-60 долларов за баррель.

Н.О.