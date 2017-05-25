В Баку врач-мошенник отобрал у женщины 30 тысяч долларов – ВИДЕО

2017-05-25 14:50 | www.oxu.az | 3

Врач, арендовавший офис в Баку для отправки больных на операцию в Турцию, оказался мошенником.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, 46-летняя жительница Сумгайыта Саида Рзаева страдает почечной недостаточностью. Три года назад супруг Джахангир Рзаев отвел ее к врачу по имени Рамиз Гулузаде, арендовавшему офис в центре города. Тот заявил, что операция пройдет в Турции, и на нее требуется 30 тысяч долларов.

После обследования в Турции Рамиз Гулузаде забрал у пары оставшиеся деньги, но операция так и не состоялась, а сам Рамиз Гулузаде через некоторое время пропал.

Джахангир Рзаев говорит, что деньги на операцию собрал с очень большим трудом. Его мать даже скопила деньги с пенсии и отдала для помощи невестке.

О произошедшем сообщили в соответствующие структуры. В Управлении полиции Хатаинского района пообещали провести расследование.

З.Г.

