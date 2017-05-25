Сотрудничество с международными организациями является одним из основных направлений внешней политики Азербайджана

2017-05-25 14:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Статья руководителя отдела международных связей, аналитики и экспертизы Совета Государственной Поддержки Неправительственных Организаций при Президенте Азербайджанской Республики Тогрула Мамедли.

«Для Азербайджана 1991 год ознаменовался многими событиями, включая окончательный распад СССР, восстановление независимости бывших союзных республик, в числе которых был и Азербайджан. Многовекторные геополитические процессы, происходившие в Азербайджане и, в целом, во всем мире, а также пренебрежительное отношение руководивших страной лиц к народу, отсутствие у них национальных идей еще более усугубляли политический, социальный и экономический кризис. Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт, начавшийся в 1988-ом году и продолжавший обостряться, мешал процессу интегрирования нашей страны в международную арену и еще более осложнял социальную и экономическую ситуацию. Азербайджанскую Республику, восстановившую независимость 18 октября 1991 года, первой признала Турция (9 ноября 1991 года). Далее, суверенитет государства был признан Румынией (11 декабря 1991 года), Пакистаном (13 декабря 1991 года), Швейцарией (23 декабря 1991 года), Ираном (25 декабря 1991 года) и другими странами. В то же время, ставший независимым государством Азербайджан начал вступать в международные организации.

Избранием 15 июня 1993 года Гейдара Алиева председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики в новейшей истории страны начался новый, продолжающийся и по сей день, этап, сопровождающийся многочисленными крупными успехами. Наряду с принятием решительных шагов для установления стабильности, после возвращения общенационального лидера к власти особое внимание стало уделяться вопросам интеграции и становления Азербайджана полноправным участником международного сообщества. «Контракт Века», подписанный в сентябре 1994 года и являющийся одним из важнейших результатов предпринятых мер, был значителен не только с экономической точки зрения, ибо геополитическая позиция Азербайджана в регионе также укрепилась. Помимо этого, в нефтяной сектор страны были привлечены многочисленные инвестиции, заметно ускорился процесс интеграции Азербайджана в мировую экономику.

Проводимой внешней политикой Азербайджан преследовал цель продемонстрировать свою готовность к сотрудничеству в самых разных сферах и приверженность к идеям мира (несмотря на оккупацию территорий со стороны Армении). В 1992-ом году Азербайджан стал членом ООН. Эта организация опубликовала 4 резолюции касательно армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта (№822, 853, 874, 884), а в 1993 году была принята Резолюция «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам в Азербайджане». Гейдар Алиев возглавлял азербайджанскую делегацию в Генеральной Ассамблее ООН в 1994 и 1995 годы. 23 ноября 2004 года в повестку 59-ой сессии был включен вопрос захваченных азербайджанских земель. Стоит отметить, что сотрудничество Азербайджана и Организации Объединенных Наций не ограничивается вышеперечисленным, т.к. ведется сотрудничество со многими организациями системы ООН: UNİCEF, UNESCO, UNDP (Программа Развития), UNHCR, ECOSOC и т.д. Сотрудничество с подобной организацией всемирного масштаба играло и все еще продолжает играть заметную роль в решении проблем, встающих на пути развития страны в разных сферах. Азербайджан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2011-2013 гг. Голосование состояло из 17 раундов, в последнем раунде было набрано 155 голосов. Впервые в качестве непостоянного члена Азербайджан принял участие на собрании 4 января 2012 года, а с 1 мая того же года наша страна на месяц стала председателем СБ. За время председательствования Азербайджана были проведены 13 открытых и 16 закрытых собраний, приняты 3 резолюции и опубликовано 7 заявлений для прессы.

Фундамент отношений с Европейским Союзом (ЕС) был заложен еще в 1991 году в рамках программы TACIS, по которой странам, вышедшим из состава СССР, оказывалась помощь. Основа современных отношений была заложена подписанием в 1996 году в Люксембурге Договора о Партнерстве и Сотрудничестве. В 1998-2003 годы был избран представитель Азербайджана в ЕС и открыт офис организации в Азербайджане.Сотрудничество Азербайджана с этой организацией очень важно – согласно статистическим данным 2016 года, страны ЕС являются самыми крупными торговыми партнерами Азербайджана (36.8% торгового оборота). Также, Европейский Союз является крупнейшим донором Азербайджана - за 2007-2016 гг. стране было выделено 200 млн. долларов. Партнерство с Евросоюзом особенно важно с точки зрения европейской политики энергетической безопасности. Создаются условия для привлечения инвесторов в Азербайджан, а страны-участницы ЕС, в свою очередь, получают возможность использовать энергетические ресурсы Азербайджана. Таким образом, сотрудничество Азербайджана и Европейского Союза основано на взаимных интересах.

Вступление Азербайджана 25 января 2001 года в Совет Европы является естественным результатом процесса демократизации и реформ, осуществлявшихся в стране. В рамках Программы Восточное Партнерство (PCF - CoE/EU Eastern Partnership Programmatic Co-operation Framework), ведутся работы по укреплению демократических процессов, 15 азербайджанских журналистов и медиа-специалистов совершили поездку в Страсбург 11-12 мая 2016 года с целью ближе ознакомиться со стандартами свободы слова и СМИ Совета Европы.

Азербайджан стал членом ОБСЕ 30 января 1992 года, это была первая европейская организация, в которую вступила молодая республика. С самых первых дней участия Азербайджана в ОБСЕ, Нагорно-карабахский вопрос вызывал особую заинтересованность организации - первая специальная миссия была отправлена в Азербайджан уже в феврале 1992-го года. Первые обсуждения конфликта начались 27-28 февраля, уже 24 марта была создана Минская Группа. В последующих саммитах территориальная целостность и принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану также были многократно доказаны, в марте 1995-го года была создана Группа Планирования Высокого Уровня (ГПВУ), а в 1997-1998 гг. были озвучены 3 предложения по решению армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Первое предложение подразумевало одновременное решение всех спорных вопросов (пакетный вариант – июль 1997), второе предложение было о поэтапном решении конфликта (сентябрь 1997). Согласно третьему предложению (9 ноября 1998), сторонам предложили создать общее государство, что не соответствует общепринятым международным нормам, а также документам, принятым в ходе Будапештского и Лиссабонского саммитов ОБСЕ. Группа Планирования Высокого Уровня, созданная в Вене, призвана давать рекомендации действующему председателю ОБСЕ при организации деятельности и структуры многонациональных миротворческих сил. Помимо этого, группа дает советы председателю по поводу размеров и параметров, структуре контроля, выделения контингентов и ресурсов, порядка проведения операций и т.д. ГПВУ состоит из военных специалистов, направляемых в порядке прикомандирования государствами-участниками ОБСЕ, а также включает гражданский персонал. Стоит также отметить широкое сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ в сфере прав человека и по вопросам демократии. Уделяется особое внимание связям с Бюро Демократических Институтов и Прав Человека и представителем ОБСЕ по Свободе Прессы. Еще одним доказательством особого значения, придаваемого сотрудничеству с этой организацией, является создание Группы Друзей ОБСЕ.

Старт участию Азербайджана в программах НАТО был дан в 1992 году – наряду со странами Центральной и Восточной Европы, Азербайджан присоединился к Совету Североатлантического Сотрудничества (с 1997 года – Евро-АтлантическийСовет Партнерства). Нынешние отношения с этой организацией основываются на соглашении о присоединении Азербайджана к программе «Партнерство во имя мира» в 1994-ом году. С 1999 года функционирует рабочая группа с открытым составом по вопросам Южного Кавказа в рамках ЕАСП. Особого внимания заслуживает сотрудничество Азербайджана с НАТО/ЕАСП в военной сфере. В 2000 году в стране были организованы региональные курсы по военно-гражданскому сотрудничеству, а в последующие годы прошли конференции и семинары на следующие темы: «Энергетическая безопасность на Кавказе», «Экологические проблемы на Каспийском море», «Легкие и стрелковые вооружения: практические угрозы выполнению текущих обязательств ОБСЕ и ЕАСП». Также в Баку было организовано собрание рабочей группы Специального Комитета НАТО в рамках ЕАСП. Азербайджанские военнослужащие принимали участие в миротворческой миссии НАТО в Косово.

Организация Исламская Конференция (ОИК, с 2011 года– Организация Исламского Сотрудничества) является первой международной организацией, в которую вступил Азербайджан (декабрь 1991). После того, как в мае 1994-го года послу Азербайджана в Саудовской Аравии были даны полномочия Постоянного представителя страны при Секретариате ОИК, началось продуктивное сотрудничество с Секретариатом и различными структурами организации, в том числе и с Исламским Банком Развития. На уровне главы государства Азербайджан был впервые представлен Гейдаром Алиевым на VII саммите в Касабланке (13-15 декабря 1994). В итоговый документ саммита были включены пункты, осуждающие оккупантские действия Армении против Азербайджана. Именно посредством этой организации Азербайджану удалось заложить основу сегодняшних отношений со странами арабского и мусульманского мира. Ярким примером продуктивного сотрудничества и взаимного доверия является проведение в Баку Игр Исламской Солидарности. Азербайджан на самом высоком уровне оправдал это доверие и с достоинством справился с очередным испытанием. Участники Исламиады, прибывшие со всех концов исламского мира, рядовые зрители, официальные лица и туристы являются непосредственными свидетелями принятия всех мер, необходимых для успешного проведения подобного масштабного мероприятия. Болельщики, увидевшие грандиозную церемонию открытия и высокий уровень организации соревнований, в очередной раз убедились в наличии в Азербайджане богатой спортивной инфраструктуры и в соответствии уровня организации мероприятий самой разной тематики высочайшим мировым стандартам. Исламиада, будучи международным мероприятием, служит еще большему укреплению уз между мусульманскими странами.

Азербайджан, придающий особое значение субрегиональной интеграции и сотрудничеству с соседними странами, а также с государствами тюркского мира, вступил и даже стал одним из со-основателей ряда организаций, служащих подобным целям. В их число входят СНГ, ГУАМ, ОЭС (Организация Экономического Сотрудничества), Совет Тюркоязычных Стран, ТЮРКСОЙ и т.д. Сотрудничество с тюркскими народами, сохранение глубокого почтения к историческим корням, а также отношения с другими постсоветскими странами и культурный обмен входят в ряд приоритетов внешней политики Азербайджана. Благодаря сбалансированной внешней политике, нашей стране удается вести конструктивный диалог со странами всех регионов и реализовывать самые разные проекты и программы, включая научные и культурные.

К сожалению, нередко мы становимся свидетелями несправедливого отношения к Азербайджану со стороны некоторых стран и организаций. В качестве основных причин подобных случаев выступают недостаток информации об армяно-азербайджанском конфликте, о ситуации с соблюдением прав человека и защите свобод в гражданском обществе страны, преследование личных корыстных целей и т.д. Влияние армянского лобби, «прославившегося» своей активной деятельностью, так же является очевидным фактом. В силу вышеперечисленных причин, в разное время против Азербайджана были приняты резолюции и решения. В качестве примера можно упомянуть 907-ую поправку Конгресса США (1992) и предложение конгрессмена Криса Смита об «Акте по Демократии в Азербайджане» 2015-го года. Еще одним из подобных документов является резолюция 2915/2840 (RSP) Европейского Парламента от 10 сентября 2015-го года. Этим решением Европейский Парламент призывал Европейскую Комиссию «в случае необходимости приостановить все типы финансирования в рамках Европейского Инструмента Соседства, за исключением финансирования, связанного с правами человека, гражданским обществом и взаимным сотрудничеством людей на локальном уровне» и отменить решение ЕП посылать делегацию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан. В связи с этим шагом Европарламента, 14 сентября 2015 года Милли Меджлис Азербайджана принял постановление. Здесь отмечается субъективное отношение Европарламента и, в частности, Мартина Шульца (председатель ЕП в 2012-2017 гг.) к Азербайджану и пренебрежительное отношение к Нагорно-Карабахскому конфликту, а также к решению по делу «Чырагов и другие против Армении» от 16 июня 2015 года.

Чтобы защитить свои суверенные права, укрепить государственную независимость, занять достойное место в системе международных отношений и решить возникшие конфликты, любое государство, получившее независимость и проводящее последовательную и принципиальную внешнюю политику, старается установить широкие связи не только с влиятельными странами, но и с международными организациями, членами которых они являются. Именно поэтому Азербайджан, подвергнутый агрессии со стороны Армении, который делал первые независимые шаги и предпринимал попытки стать полноправным участником международного сообщества, сделал установление и развитие связей с международными организациями одним из приоритетов своей политики. Благодаря грамотной и четко выверенной внешней политике, Азербайджанская Республика обладает несомненным авторитетом на международной арене. Будучи лидером региона, наша страна решила все типичные проблемы, присущие всем молодым государствам и сейчас проводит абсолютно независимую политику. Уже несколько лет придается значение международному партнерству не только в сфере энергетики, но и в других областях –во многие страны мира экспортируется самая разная продукция азербайджанского производства.

Азербайджанская Республика обладает четко установленной стратегией внешней и внутренней политики. Уже в ближайшие годы наш народ воочию увидит результаты мер, принимаемых в рамках этой стратегии, и сможет пользоваться их плодами».