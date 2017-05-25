Стабилизация цен на нефть способствует росту рентабельности компаний-производителей (версия 2)

2017-05-25 14:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стабилизация цены на нефть в районе 50-55 долларов за баррель приведет к росту рентабельности отрасли для большинства компаний-производителей, сказал вице-президент Международного рейтингового агентства Moody's в России Денис Перевезенцев в ходе своей презентации на ежегодном саммите Moody's в Баку в четверг.

"С начала года цены на нефть стабилизировались, это привело к росту рентабельности по EBITDA, сектор начал генерировать положительные денежные потоки, компании постепенно вернулись к большим капиталовложениям. Это все стало результатом положительного влияния на рынок венского соглашения стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств, о сокращении добычи нефти", - сказал Перевезенцев.

Вице-президент отметил, что Moody's немного изменила методику прогноза цен на нефть и на ближайшие три года прогнозирует уровень 40-60 долларов за баррель.

"Это довольно широкий диапазон, но, учитывая высокую волатильность цен, мы считаем, что в ближайшие три года цены будет варьироваться именно в этом диапазоне. Падение цен ниже 40 долларов возможно, но крайне маловероятно. Низкие цены не дают компаниям крупно инвестировать в добычу, что приводит в любом случае к повышению цен. В то же время мы считаем, что цены также не поднимутся выше 60 долларов, так как остаточные запасы сырья в нефтяных хранилищах все еще выше среднего", - сказал Перевезенцев.

Вице-президент отметил, что у агентства имеется три сценария рейтингования крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний в зависимости от цен на нефть.

"Первый сценарий - стрессовый, при котором цены на нефть упадут ниже 40 долларов за баррель. Это повлечет за собой сокращение капиталовложений, выплату дивидендов, снизит негативные денежные потоки и соответственно негативное рейтинговое действие. При втором сценарии, с ценами в 45-50 долларов за баррель нефти, стрессовая ситуация для компаний будет не такой тяжелой. Большинство из них смогут рентабельно действовать на рынке, а прогноз в таком случае останется стабильным. Третий вариант предполагает наличие стабильных цен на уровне 55 долларов и выше, при которых компании будут чувствовать себя хорошо. Рентабельность будет еще выше, возрастут инвестиции в добычу и другие проекты, сократится задолженность. В этом случае и рейтинговое действие будет положительным", - сказал Перевезенцев.

Аналитик также перечислил ряд факторов риска для цен на нефть.

"Первый фактор – это само соглашение о сокращении добычи. Уже сегодня оно, скорее всего, будет пролонгировано, как мы ожидаем, до марта 2018 года. Второй фактор – соблюдение условий сделки со стороны стран-производителей. До сих пор оно выполнялось достаточно успешно, и среди участников имеется понимание и серьезное отношение к условиям соглашения. В-третьих, весьма значим аспект производства нефти американскими компаниями. На фоне стабилизации цен добыча в США выросла и продолжает расти, увеличивается количество буровых, и в этой связи в Америке могут увеличиваться запасы, что негативно отражается на ценах. Четвертый фактор – это сильный доллар, который приводит к снижению цен на нефть. К позитивным рискам можно отнести геополитические события, которые происходят или могут произойти в нестабильных странах-производителях", - сказал Перевезенцев.

По словам вице-президента, Moody's считает благоприятным влияние сделки по сокращению добычи на баланс спроса и предложения на рынке, и успешное выполнение соглашения, что позволит продолжить такую тенденцию.

Цены на нефть в четверг днем показывают отрицательную динамику.

По состоянию на 13:58 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 0,65 процента до 53,61 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,86 процента - до 50,92 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)